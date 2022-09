Google Maps zeigt neu auch die umweltfreundlichsten Routen an

Userinnen und User können sich auf Google Maps neu die umweltfreundlichste Route anzeigen lassen.

Damit will man auf das zunehmende Klimabewusstsein reagieren.

Die Konsumentinnen und Konsumenten sollen so auch Kosten einsparen können.

33:23 Video Aus dem Archiv: Das Netzwerk der Fake-Google-Bewertungen Aus Kassensturz vom 12.10.2021. abspielen. Laufzeit 33 Minuten 23 Sekunden.

Gemäss Google haben immer mehr Schweizerinnen und Schweizer das Bedürfnis, klimafreundlicher zu leben. Unter anderem spiegelt sich dies in der Wahl des Verkehrsmittels wider. Erstmals in der Geschichte wurde in der zweiten Jahreshälfte gemäss dem TCS mehr alternativ angetriebene Fahrzeuge als reine Verbrennerfahrzeuge zugelassen. Dieser Tendenz möchte Google gerecht werden und ermöglicht den Nutzerinnen und Nutzer des Kartendienstes Google Maps, die Wahl der klimafreundlichsten Route.

Weitere Neuerungen bei Google Maps Box aufklappen Box zuklappen Google kündigte zudem an, weitere Optionen für die diversen Möglichkeiten der Fortbewegung einzuführen. Zum einen wird aufgrund des E-Trottinette-Trends dieses Fahrgerät als Auswahlmöglichkeit hinzugefügt, zum anderen sollen auch die Ladestationen für Elektrofahrzeuge auf den Karten markiert werden.

Man soll mit wenigen Klicks den eigenen Fahrzeugtyp hinterlegen können und dann wird Google Maps diverse Routen anzeigen. Die relative Kraftstoffersparnis sowie der Zeitunterschied zwischen dem schnellsten und dem ökologischsten Weg sollen dann angezeigt werden. Damit bleibt den Nutzerinnen und Nutzer die Wahl, entsprechend abzuwägen, welcher Route ihnen für die anstehende Reise besser behagt.