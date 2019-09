Was ist Google-Jobs? Google ist in der Schweiz neu auch eine Job-Börse. Wer bei der Suchmaschine nach einer Stelle sucht, erhält dort eine Übersicht von offenen Stellen. «Man kann die Resultate durch viele Filtermöglichkeiten noch weiter eingrenzen, beispielsweise wie weit eine Stelle entfernt sein oder ob es Vollzeit oder Teilzeit sein soll, so SRF-Digital-Redaktor Jürg Tschirren.

Was sind die Partner von Google-Jobs? Google kooperiert beim neuen Angebot mit bestimmten Jobportalen in der Schweiz. «Der Dienst gibt es seit zwei Jahren in 92 Ländern, in der Schweiz gehört etwa Jobcloud zu den Partnern», so Tschirren. Der grösste Anbieter von Stellenanzeigen im Internet betreibt zum Beispiel Jobs.ch oder Jobscout24.

Verdrängt Google-Jobs andere Onlinejobbörsen? «Die Partnerportale liefern die Daten an Google aus, es wird sie also weiterhin brauchen», weiss der Digital-Experte. Google selbst habe diese Daten gar nicht. Für ein Portal stellt sich die Frage, ob es sich überhaupt erlauben kann, nicht mit dem Giganten Google zu kooperieren. Für die Partner hat das Mitmachen durchaus den Vorteil, dass wegen Google mehr Leute auf ihren Seiten landen: «Partnerportale in den USA stellten eine Zunahme von rund 18 Prozent fest.»

Was bezweckt Google mit Google-Jobs? Google habe sich hier eine Tätigkeit ausgesucht, die gut zu seinen Fähigkeiten passe: «Was das Zusammentragen von Daten, die Suche, das Kombinieren und Filtern angeht, macht Google kaum jemand etwas vor», erklärt Tschirren. Die Stelleninserate passen auch zu Googles Interesse, in der Geschäftswelt bei Stellenbesetzungen noch mehr Fuss zu fassen.

Wird die Marktmacht von Google durch Google-Jobs noch grösser? Google selbst erklärt, dass sie keine Pläne hätten, die Jobinserate ganz zu sich zu holen. «Man hat beispielsweise aber bei der Reiseplanung gesehen, dass Google sehr wohl die Macht hat, Suchanfragen von etablierten Portalen abzuziehen.» Im August dieses Jahres sind 23 europäische Jobportale mit einer Kartellrechtsklage an die EU gelangt, weil sie die zu grosse Marktmacht von Google kritisieren. Denn: Die Online-Stellensuche sei ein sehr profitables Feld, weiss Tschirren. «Mit Google-Jobs versucht Google, noch mehr Marktmacht in der Schweiz zu gewinnen.»