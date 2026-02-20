Die BLS hat mit der Bergung des Zugs, der am Montag nach einem Lawinenabgang entgleiste, begonnen.

Die Strecke soll ab kommendem Montagmorgen wieder eingleisig befahrbar sein, wie die BLS mitteilte.

Bei der Entgleisung des Zugs am vergangenen Montagmorgen zwischen Goppenstein und Hohtenn VS waren fünf Personen verletzt worden.

Nachdem sich die Lawinensituation entspannt hatte, konnten die Arbeiten am Donnerstagmorgen aufgenommen werden, hiess in einer Mitteilung. In einem ersten Schritt wurde der hart gewordene Schnee auf der Unfallstelle entfernt.

Legende: Eine Lawine brachte den Zug am Montag zum Entgleisen KANTONSPOLIZEI WALLIS

Anschliessend würden die Wagen getrennt, einzeln aufgegleist und wieder zusammengesetzt und schliesslich als Komposition auf Hilfsdrehgestellen abgeschleppt. In einer dritten Phase würden dann die Gleise und die Fahrleitung instand gesetzt. Bis zu 30 Personen der BLS und der SBB sind im Einsatz.

Ab Montag wieder befahrbar

Die Strecke zwischen Goppenstein und Hohtenn soll am Montag ab 05.30 Uhr wieder eingleisig befahrbar sein, kündigte die BLS an. Bereits ab Samstag verkehren wieder Züge zwischen Brig VS und Hohtenn. Der Autoverlad zwischen Goppenstein und Kandersteg BE läuft bereits seit Mittwochmorgen wieder nach Fahrplan.

Legende: Viel Schnee und eine hohe Lawinengefahr verzögerten die Räumungsarbeiten. KANTONSPOLIZEI WALLIS

Bei der Entgleisung des Zugs infolge eines Lawinenabgangs am vergangenen Montagmorgen waren fünf Personen verletzt worden. Der Lokführer erlitt mehrere Verletzungen und befindet sich weiterhin im Spital, wie es hiess. Ein Reisebegleiter und drei weitere Personen wurden ebenfalls leicht verletzt.

Wegen der hohen Lawinengefahr – damals galt im Wallis die höchste Stufe – konnte der Zug bis anhin nicht geborgen werden. Der Regionalverkehr auf der Lötschberg Südrampe war deswegen unterbrochen.