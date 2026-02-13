Am Donnerstag hat eine Lawine die Lötschberg-Südrampe-Strasse verschüttet. Das Astra spricht von einem «Extremereignis».

Am Donnerstag kurz vor Mittag ging bei der Kantonspolizei Wallis die Meldung ein: Eine Lawine hatte den Bereich der Rotlaui-Galerie auf der Strasse zwischen Gampel und Goppenstein verschüttet. Also jene Schutzgalerie, die genau für solche Ereignisse gebaut wurde.

Legende: Wenige Meter neben dem Autoverlad Goppenstein: Bei der Rotlaui-Galerie verschüttete eine Lawine am Donnerstag die Strasse. ZVG/Gemeinde Ferden

Das Bundesamt für Strassen Astra – es ist für Nationalstrassen zuständig – hatte die angespannte Lawinensituation am Hang oberhalb bereits am Donnerstagmorgen auf dem Radar. «Man hat die Situation beobachtet und wollte eigentlich am Nachmittag sprengen. Doch die Lawine kam bereits am Mittag», so Lukas Studer, Mediensprecher des Astra.

Lötschberg-Südrampe-Strasse wieder offen Box aufklappen Box zuklappen Infolge der Lawine wurden die Strasse sowie der Bahnverkehr und der BLS-Autoverlad in Goppenstein am Donnerstag sofort gesperrt. Menschen oder Infrastrukturen wurden nicht beschädigt. Wegen des schlechten Wetters konnte eine geplante Lawinensprengung zur Sicherung zunächst nicht durchgeführt werden. Erst am Abend gelang ein Sprengeinsatz per Helikopter. Kurz nach 19 Uhr wurden Strasse und Autoverlad wieder geöffnet.

Die Rotlaui-Galerie liegt an einer Stelle, an der häufig Lawinen abgehen. Die meisten davon bemerkt die Öffentlichkeit nicht, weil die Schneemassen über die Schutzgalerie hinweg fliessen. Am Donnerstag hat der Schutz nicht funktioniert, die Strasse wurde verschüttet. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.

Gefahr unterschätzt?

Dass die Lawine nicht über die Galerie hinweg, sondern auf die Strasse niederging, sei ungewöhnlich. «Meines Wissens ist das bei der Rotlaui-Galerie in jüngster Zeit nie vorgekommen», sagt Astra-Sprecher Lukas Studer. «Die Lawine vom Donnerstag war gross und der Schnee sehr nass und schwer.»

Legende: Seit Mittwoch herrscht im Wallis eine grosse Lawinengefahr mit Stufe 4 von 5. Sonja Lötscher

Hat das Astra die Gefahr am Hang falsch eingeschätzt? Lukas Studer betont, man müsse das Ereignis nun detailliert analysieren. Einfache Antworten gebe es nicht. «Wir sind in den Bergen. Man kann nicht alles zu 100 Prozent schützen. Es war ein Extremereignis.»

Aufgrund der grossen Lawinengefahr im Wallis werden derzeit die Schneemassen, die auf der Rotlaui-Galerie liegen, geräumt. «Der Schnee türmt sich dort teilweise sechs Meter hoch, wir räumen ihn und bauen damit Dämme», erklärt Astra-Sprecher Studer. So sollen allfällige weitere Lawinen über die Galerie gelenkt und die Strasse zusätzlich geschützt werden.