Die Rückreisewelle nach Ostern aus dem Süden hat sich am Nachmittag verstärkt.

Die Autos stauten sich vor dem Südportal des Gotthard-Strassentunnels auf einer Länge von zehn Kilometern.

Das bedeutete einen Zeitverlust von einer Stunde und vierzig Minuten.

Auch auf der Nordseite im Kanton Uri gab es am Nachmittag eine Wartekolonne zwischen Wassen und Göschenen von zwei Kilometern, wie der Verkehrsdienst Viasuisse mitteilte. Auch an den Folgetagen kann es demnach immer wieder zu Wartezeiten kommen.

In mehreren Schweizer Kantonen und in einigen deutschen Bundesländern begannen die Frühlingsferien dieses Jahr just am Osterwochenende. Der Stau zum Ferienbeginn in Richtung Süden hatte in Uri am Karfreitag zeitweise bis zu 19 Kilometern Länge erreicht. Die Wartezeiten lagen teils bei über drei Stunden.