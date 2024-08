Per E-Mail teilen

Nach einer zwischenzeitlichen Sperrung ist der Seelisbergtunnel auf der Autobahn A2 wieder befahrbar.

Auch die Axenstrasse am anderen Ufer des Urnersees wurde im gegenseitigen Wechselverkehr wieder geöffnet.

Zuvor war es auf beiden Verkehrsachsen zu je einem Unfall gekommen.

Auf der Axenstrasse ereignete sich am Samstagmorgen ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Als Folge war die Strasse für rund zwei Stunden gesperrt, wie die Urner Kantonspolizei mitteilte.

Legende: Einer der Unfallwagen auf der Axenstrasse. Kantonspolizei Uri

Ein Auto, das in Fahrtrichtung Schwyz unterwegs war, sei aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, wo es mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert sei. Dieses Fahrzeug geriet wiederum aufgrund einer Drehbewegung auf die Gegenfahrbahn, wo es in ein weiteres Fahrzeug prallte, wie es weiter hiess. Die Insassin des ersten Fahrzeugs und die drei Insassen des zweiten Fahrzeugs mussten mit leichten Verletzungen in Spitäler gebracht werden.

Gotthardtunnel zwischenzeitlich gesperrt

Zuvor war auf der Autobahn A2 ein Motorradfahrer im Seelisbergtunnel tödlich verunglückt. Dies führte zur Sperrung des Tunnels in beide Richtungen.

Wegen der Sperrungen wurde auch der Gotthardstrassentunnel in Richtung Norden vorübergehend gesperrt, um laut Communiqué eine komplette Verkehrsüberlastung im Kanton Uri zu vermeiden. Die Axenstrasse und die A2 via Seelisbergtunnel sind zwei wichtige Strassen, die den Verkehr nach dem Gotthardtunnel weiter in Richtung Norden führen.

Ferienverkehr sorgt für Stau am Gotthard

Am Samstagnachmittag waren beide Tunnels sowie die Axenstrasse wieder offen. Aufgrund des grossen Verkehrsaufkommens gab es laut den Online-Informationen des Touring Clubs Schweiz (TCS) weiterhin Stau im Gotthardgebiet.

So staute sich der Verkehr um 14:45 Uhr vor dem Nordportal des Gotthardtunnels auf neun Kilometern. In der anderen Richtung gab es etwa vier Kilometer Stau, wie der TCS-Internetseite zu entnehmen war. Ein solches Verkehrsaufkommen ist in Ferienzeiten üblich.