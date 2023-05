Die Regenbodenfarben fehlen noch. Und auch sonst deutet auf dem Friedhof Sihlfeld, dem grössten Friedhof der Stadt Zürich, noch nichts auf die erste Ruhestätte für queere Menschen hin.

Einzig die Grabfelder sind momentan eingezont, umrahmt mit rot-weissem Absperrband. Sogar mit der Bepflanzung muss die Stadt Zürich aufgrund des schlechten Wetters noch zuwarten.

Geplant ist, dass auf den Grabfeldern mit farbenfrohen Blumen der Regenbogen-Charakter nachgezeichnet wird. Ein Signal dafür, dass vor allem queere Menschen ab nächstem Herbst hier ihre letzte Ruhe finden und so auch nach dem Tod mit ihrer Gemeinschaft verbunden bleiben.

Begegnungen möglich machen

Hinter dieser Idee steht Barbara Bosshard, die Präsidentin des Vereins «queerAltern». Mit den Regenbogengrabfeldern soll ein Begegnungsort geschaffen werden, sagt sie. «Wir erhoffen uns, dass sich Menschen mit ähnlichen Biografien hier treffen und einander weiterhelfen können.»

Legende: Barbara Bosshard vom Verein «queerAltern» vor den geplanten Regenbogengrabstätten, die auch Begegnungsort sein sollen. SRF/Nicole Freudiger

Es sei nach wie vor so, dass nicht-heterosexuelle Menschen in ihrem Leben auf viel Ablehnung stossen würden, sagt Bosshard. Und in der queeren Gemeinschaft hätten sie eine neue Familie gefunden. Eine Familie, mit der sie auch im Tod verbunden bleiben wollen.

In der Schweiz häufen sich Angriffe auf queere Menschen Box aufklappen Box zuklappen Im Jahr 2022 wurden schweizweit 134 Angriffe und Diskriminierungen gegenüber schwulen, lesbischen oder transsexuellen Menschen gemeldet. Das schreiben die LGBTQ-Dachverbände in einer Mitteilung und beziehen sich dabei auf die Auswertung ihrer eigenen Helpline. Das sind rund drei Meldungen pro Woche und so viele wie noch nie. Besonders häufig wurden demnach Angriffe gegen trans Personen gemeldet. Die Verbände fordern deshalb die Politik zum Handeln auf. So soll etwa ein nationaler Aktionsplan gegen LGBTQ-Feindlichkeit entstehen.

Die Grabfelder hätten aber noch eine weitere Aufgabe, fügt Bosshard an. Und zwar soll so an das queere Leben, an queere Biografien erinnert werden. «Unsere Diversität, unsere Leben sollen nicht in Vergessenheit geraten und so sichtbar bleiben.» Aus diesem Grund ist geplant, dass neben den Regenbogengrabstätten auf dem Friedhof auch eine Internetseite entsteht, die die Biografien erzählt.

Ein Grabfeld für alle

Barbara Bosshard betont, dass die Grabstätten nicht ausschliesslich für queere Menschen geschaffen werden. Der Begegnungsort soll allen offenstehen. Dies sei auch gar nicht anders möglich, sagt Bruno Bekowies vom Zürcher Bestattungsamt. «Grundsätzlich können wir zurzeit für Interessensgruppen kein eigenes Grabfeld machen.» Dafür fehle nämlich die rechtliche Grundlage.

Legende: Entstehen sollen farbenfrohe Gräber, die nicht ausschliesslich queeren Menschen zur Verfügung stehen sollen. SRF/Nicole Freudiger

Und die Stadt wolle hier auch keinen Präzedenzfall schaffen. «Es ist kein Grabfeld nur für queere Menschen», sagt Bekowies. «Jeder, dem das gefällt, der kann hier ein Grab mieten.» Und das ist auch im Sinne der Initiantin. «Wir haben immer wieder erlebt, dass wir ausgeschlossen werden», sagt Barbara Bosshard. «Und wir wollen nicht das gleiche Prinzip anwenden.»