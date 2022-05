Behandlungen von Homosexuellen, um deren sexuelle Orientierung zu ändern, sollen vom Bunde verboten werden. Der Luzerner Kantonsrat hat am Donnerstag gegen den Willen der SVP eine Kantonsinitiative lanciert, die solche «Konversionstherapien» auf nationaler Ebene untersagen will.



Das Parlament hiess mit 84 zu 17 Stimmen eine Motion von Mario Cozzio (GLP) gut. Dieser machte sich für ein Verbot von Therapien stark, die zum Ziel haben, das homosexuelle Verlangen eines Menschen in eine heterosexuelle Neigung umzupolen oder die Geschlechtsidentität von betroffenen Personen zu verändern. Homosexualität sei keine Krankheit und bedürfe auch keiner Therapie, so Cozzio.

Der Regierungsrat war ebenfalls der Meinung, dass solche Behandlungen nicht zu legitimieren seien. Es handle sich dabei um einen nicht zu rechtfertigenden Eingriff in die Privatsphäre und Integrität der betroffenen Personen. Gegen die Kantonsinitiative stellte sich einzig die SVP. Grüne, Mitte und FDP unterstützten die Motion vorbehaltlos.