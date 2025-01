Per E-Mail teilen

Die Stellwerkstörung am Bahnhof Poschiavo in Graubünden ist behoben. Zwischen Tirano (I) und Poschiavo verkehren seit dem Nachmittag wieder Züge.

Strasse und Bahn über den Berninapass sind wegen des starken Schneefalls weiterhin gesperrt.

Zudem herrscht aufgrund der Schneefälle in weiten Teilen der Schweiz erhebliche Lawinengefahr.

Poschiavo ist aktuell nur über Italien erreichbar. Die Rhätische Bahn will informieren, sobald sich etwas an der Situation ändere, hiess es in einer Mitteilung.

Legende: Die Züge der Rhätischen Bahn verkehren heute nicht wie normalerweise üblich. (Archivbild vom 18.2.2024) KEYSTONE/Archiv/Gian Ehrenzeller

Wegen der Strassensperre verkehren auf der beliebten Berninastrecke auch keine Bahnersatzbusse.

Lawinengefahr in vielen Teilen der Schweiz

Der starke Schneefall trifft nicht nur den Kanton Graubünden. Das Lawineninstitut hat für Teile der Alpen vor grosser Lawinengefahr gewarnt. Es handelt sich dabei um die zweithöchste Lawinenwarnstufe.

WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF

Grosse Lawinengefahr herrsche demnach im westlichen und nördlichen Unterwallis, im mittleren und nördlichen Tessin, in Mittelbünden sowie im Oberengadin und den Bündner Südtälern, wie das Institut für Schnee- und Lawinenforschung mitteilt. In den übrigen Gebieten herrscht verbreitet erhebliche Lawinengefahr.