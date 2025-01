Besucher und Mitarbeiterinnen mit Patientenkontakt müssen im Basler Universitätsspital wieder einen Mund-Nasenschutz tragen.

Grund sind steigende Infektionszahlen bei Grippe, RSV und Covid.

Auch andere Spitäler prüfen die Einführung einer temporären Maskenpflicht.

«Wir haben den Schwellenwert erreicht», sagt Nicolas Drechsler, Sprecher des Universitätsspitals Basel (USB). In den Tagen über Weihnachten und Neujahr sei die Zahl der Infektionsfälle am Spital gestiegen. Deshalb gilt seit dieser Woche wieder eine Maskenpflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für Besucherinnen und Besucher mit Patientenkontakt.

Auch Personal braucht Schutz

Dies vor allem zum Schutz der vulnerablen und schwer kranken Patientinnen und Patienten, so Drechsler. «Aber wir müssen auch das Personal schützen. Sonst haben wir irgendwann ein Problem, dass zu viele Mitarbeitende ausfallen.»

Mit ein Grund sind auch die Festtage, an denen viele Leute in geschlossenen Räumen zusammen kommen.

Sarah Tschudin Sutter, Chefärztin Infektiologie am USB betont, es sei keine Überraschung, dass es derzeit mehr Grippe-, RSV und Corona-Fälle gäbe. «Mit ein Grund sind auch die Festtage, an denen viele Leute in geschlossenen Räumen zusammen kommen.» Derzeit seien in Basel rund 40 Patientinnen und Patienten mit sogenannten respiratorischen Viren hospitalisiert.

Nationale Zahlen und Abwasserüberwachung

Die Einführung einer Maskenpflicht hänge indes von verschiedenen Faktoren ab, erklärt Tschudin Sutter: «Wir beobachten die nationale Entwicklung der Grippefälle und auch die Zahlen aus dem Abwassermonitoring.»

Und die Zahlen des Bundes zeigen es deutlich. Die Grippewelle steigt seit Ende November an, wann der Höhepunkt erreicht wird, ist offen. Im letzten Jahr war dieser gegen Ende Januar erreicht.

Die Maskenpflicht am Unispital Basel gelte sicher bis Ende der Grippe-Saison – also voraussichtlich bis Mitte März. Die Wiedereinführung einer temporären Maskenpflicht ist auch an anderen Spitälern Thema, zum Beispiel am Kantonsspital Baselland KSBL. Hier werde diese Massnahme derzeit diskutiert, heisst es auf Anfrage.

Unispital Zürich: keine Maskenpflicht, aber Vorsicht

Und auch am Universitätsspital Zürich beobachte man derzeit die Situation, heisst es auf Anfrage von SRF. Eine generelle Maskenpflicht bestehe derzeit jedoch nicht. Besucherinnen und Besucher sollten die Hände desinfizieren und bei Symptomen respiratorischer Erkrankungen wenn möglich ganz auf Besuche verzichten.