Das Universitätsspital Basel (USB) führt die Maskenpflicht wieder ein. Seit Montag gilt diese Massnahme für Besucherinnen und Besucher, die in Kontakt mit Patienten treten. Im Spital seien aktuell 43 Personen mit Corona isoliert, «eine erhöhte Anzahl Hospitalisierungen» heisst es von Seiten des Spitals.

Wie handhaben andere Spitäler die aktuelle Situation? Verschiedene Spitäler haben ebenfalls eine Maskenpflicht oder Empfehlung eingeführt. Ein Überblick:

Claraspital Basel

Auch das Claraspital in Basel reagiert auf die Fallzahlen und schreibt: «Aufgrund der Zunahme von Erkrankungen mit respiratorischen Viren, insbesondere mit SARS-CoV-2, und um die Patient/innen im Claraspital vor Übertragungen zu schützen, gilt aktuell für alle Mitarbeitenden bei direktem Patientenkontakt eine Maskentragpflicht.»

Für alle anderen Bereiche und Personen im Spital gelte die respiratorische Etikette, d.h. bei leichten Symptomen würden die Betroffenen eine Maske tragen und gute Händehygiene durchführen.

Kantonsspital Baselland

Das Kantonsspital Baselland hat noch keine offizielle Maskenpflicht kommuniziert. Für Personen mit Erkältungssymptomen ist ein Mund-Nasen-Schutz zwingend.

Kantonsspital Baden

Im direkten Patientenkontakt muss im Kantonsspital Baden neu wieder eine Maske getragen werden. Das gilt für Mitarbeitende, Besucher und Patienten, wie das Spital vor rund zwei Wochen bekannt gab.

Unispital Zürich

Seit diesem Montag herrscht am Universitätsspital Zürich wieder Maskenpflicht, allerdings nur im Patientenkontakt. Patienten tragen eine chirurgische Maske in Wartebereichen, Besucher sollten die Maske im Patientenzimmer und in Wartebereichen tragen, wie es heisst.

Inselspital Bern

Seit Dienstag herrscht wieder Maskenpflicht bei Patientenkontakt, wie das Spital gegenüber SRF News erklärt. Bei Erkältungs- oder Grippesymptomen bittet das Spital die Besucher, im Spital eine Maske zu tragen.

Kantonsspital St. Gallen

Das Kantonsspital St. Gallen bittet ebenfalls Besucher, Mitarbeitende und Patienten mit Symptomen, eine Maske zu tragen. Krankes Personal soll zu Hause bleiben. Zum aktuellen Zeitpunkt seien keine weiteren Massnahmen vorgesehen, die Situation werde aber laufend überwacht und beurteilt.

Medbase Medical Centern

Auch bei den Medbase Medical Centern gilt: Sämtliche Personen, die Symptome einer Erkältung haben, sind aufgefordert, eine Maske zu tragen. Das gilt sowohl für Mitarbeitende als auch für Patientinnen und Patienten. Das schreibt Medbase gegenüber SRF News.

Weitere Spitäler

Im Universitätsspital Lausanne ist bei Symptomen – auch nur leichten – eine Maske obligatorisch. Das gilt beispielsweise auch für das Kinderspital Zürich, (ab 6 Jahren), das Zuger Kantonsspital, das Kantonsspital Schaffhausen oder für die Hirslanden-Kliniken. Bei Letzteren gilt eine allgemeine Maskenpflicht auf der Krebsstation, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Das Kantonsspital Luzern beobachte die Situation laufend, verzichte aber aktuell auf Massnahmen.