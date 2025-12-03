BAG: doppelt so viele Grippefälle wie vor einem Jahr

Die Grippesaison nimmt in der Schweiz Fahrt auf.

In der vergangenen Woche meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 459 laborbestätigte Grippefälle – fast doppelt so viele wie in der Vorwoche und mehr als doppelt so viele wie zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr.

Pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner verzeichnete das BAG 5.05 Grippefälle, wie aus den veröffentlichten Zahlen hervorgeht.

Vor einem Jahr lag diese Zahl in der gleichen Kalenderwoche bei 2.05. Die Indikatoren für den Beginn der Grippewelle zeichnen laut BAG allerdings kein einheitliches Bild. Sie legen jedoch nahe, dass der Beginn der Grippewelle unmittelbar bevorsteht.

Legende: Die jährliche Grippesaison ist wieder da. Diesmal gibt es deutlich mehr Fälle als noch vor einem Jahr. Keystone / Martin Ruetschi

Ähnlich hohe Grippezahlen verzeichnete das BAG im Jahr 2022, als die Grippewelle vergleichsweise früh begann. So wurde in der Saison 2022/23 der Höhepunkt der Grippewelle bereits Mitte Dezember verzeichnet, in den vergangenen beiden Jahren war dies jeweils erst Ende Januar der Fall.

Regional lagen die Werte pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner vergangene Woche am höchsten im Tessin (20.90) – am niedrigsten waren sie in Zug (0.75).