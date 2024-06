Grösste Schweizer Psychiatrie - Neues Alarmsystem verunsichert Personal in Zürcher Uniklinik

Immer wieder greifen Patienten in Psychiatrien Pflegende körperlich an. Umso wichtiger ist es, dass das Personal schnell und sicher einen Notruf versenden kann. Recherchen von SRF zeigen: In der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich ist dies seit Sommer 2023 nicht zuverlässig möglich.