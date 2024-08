Per E-Mail teilen

Der alte Weltrekord ist gebrochen: Auf der Klewenalp NW haben über tausend Alphornbläserinnen und Alphornbläser zusammen gespielt.

Das Ziel: Fünf Minuten lang Gesamtchormelodien blasen, um es ins Guinness-Buch der Rekorde zu schaffen

Insgesamt haben sich 1006 Bläserinnen und Bläser versammelt. Organisiert wurde die Aktion vom eidgenössischen Jodlerverband und den Bergbahnen Beckenried-Emmetten.

Legende: Die Vorbereitungen für den neuen Weltrekord auf der Klewenalp NW. SRF

Ursprünglich war geplant, dass mindestens die für den Weltrekord nötigen 555 Bläser teilnehmen – danach meldeten sich aber fast doppelt so viele Menschen für das Festival an. Die Alphornspielenden stammten aus der ganzen Schweiz. Zudem reisten Schweizer aus dem Ausland an.

Anwesend war auch eine Delegierte des Unternehmens Guinness World Records. Dieses gibt seit 1955 jährlich das Guinness-Buch der Rekorde heraus, das menschliche Höchstleistungen, Extremwerte und natürliche Phänomene enthält.