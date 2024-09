Investorengruppe Rhystadt

«Das Klybeck-Areal ist sehr gut untersucht. Wir wissen deshalb gut, was die Herausforderungen sind, und wir verfügen als private Eigentümerin aus heutiger Sicht über ausreichend finanzielle Mittel, um das problematische Erbe der chemischen Produktion zu beseitigen. Die genauen Massnahmen werden unter Aufsicht der Behörden pro Gebiet, bzw. Gebäude im Rahmen der einzelnen Baubewilligungsverfahren festgelegt, so wie gesetzlich vorgeschrieben und wie auch bei anderen Entwicklungsarealen, die beispielsweise dem Kanton gehören. Das Risiko von Standortbelastungen wird teilweise bewusst dramatisiert und in der Öffentlichkeit überschätzt. Wir beteiligen uns nicht an aufgeregten Diskussionen, sondern gehen die Herausforderungen konkret an.»

Swiss Life

«Das Klybeck-Areal mit seinen Gebäuden ist ein ehemaliges Chemieareal. Und zum industriellen Erbe des Areals gehören auch Belastungen in Böden und Gebäuden, die einerseits durch die Nutzung als Chemie-Standort, andererseits aber auch aufgrund der Baumaterialien, die früher üblicherweise eingesetzt wurden, entstanden sind.

Der Umgang mit Altlasten ist sehr detailliert geregelt. Selbstverständlich halten wir uns an die gesetzlichen Vorgaben und arbeiten eng mit dem zuständigen Amt für Umwelt und Energie des Kantons Basel-Stadt zusammen. Dabei werden die Vorgaben auch in die laufende Planung zukünftiger Bauvorhaben einbezogen und mit Spezialisten und erfahrenen Unternehmen umgesetzt.

Ökologisch und ökonomisch ist es sinnvoll, dass die Sanierung oder Entsorgung von belastetem Material im Rahmen von konkreten Bauvorhaben erfolgt. Das ist auch in Übereinstimmung mit der Altlastenverordnung: Belastete Standorte dürfen nur dann bebaut oder verändert werden, wenn sie dadurch nicht sanierungsbedürftig werden oder wenn gleichzeitig mit dem Bau eine Sanierung erfolgt.

Die Untersuchung und die Überwachung des Areals gehören zur Entwicklung des Areals in ein lebendiges, neues Stadtquartier. Eine unserer Aufgaben als Investorin ist es, das heute in grossen Teilen ungenutzte Areal, das durch die frühere Nutzung belastet ist, durch die Transformation zu sanieren und ein neues, lebendiges Stadtquartier zu entwickeln. Swiss Life ist sich dieser Verantwortung bewusst und arbeitet dafür mit spezialisierten Unternehmen zusammen. Die entsprechenden Arbeiten sind Teil der gesamten Planung, die Swiss Life mit den Partnern vorantreibt.

Der Grossteil des Areals ist und war nicht für das Publikum geöffnet.

In der Vergangenheit fanden in einzelnen Teilen weniger Liegenschaften verschiedene kurzzeitige Veranstaltungen und Führungen statt. Diese Veranstaltungen fanden räumlich und zeitlich begrenzt statt. Aufgrund der kurzen Aufenthaltszeit und der zahlreichen Berichte sowie zusätzlichen Untersuchungen, die Swiss Life aus den letzten Jahren vorliegen, hat für Teilnehmende dieser Veranstaltungen keine Gefährdung bestanden. Gleiches gilt für laufende Arbeiten, die an einzelnen Gebäuden von spezialisierten Unternehmen mit entsprechenden Schutzkonzepten ausgeführt wurden und werden.

Swiss Life hat im Rahmen der regulären und kontinuierlichen Überprüfung der Sicherheitsmassnahmen in Frühling 2023 für verschiedene Liegenschaften, die heute ungenutzt sind, zusätzliche Sicherheitsmassnahmen festgelegt. Dies betrifft aktuell rund 10 Gebäude.

Swiss Life konnte die Standortbelastungen im Rahmen des Kaufprozesses mit Unterstützung externer Experten sowie im Austausch mit den zuständigen Ämtern und der Verkäuferin BASF im Detail analysieren und hat die Erkenntnisse daraus selbstverständlich laufend in die Projektplanung einbezogen.

Das Areal ist sehr gut dokumentiert. Unsere laufenden Messungen gehen weiter und deren Ergebnisse stellen wir den Behörden regelmässig vor. Nach Bedarf und Massgabe der Behörden passen wir das Messprogramm an neue Erkenntnisse und Vorgaben an.

Eine unserer Aufgaben als Investorin ist es, das heute in grossen Teilen ungenutzte Areal, das durch die frühere Nutzung belastet ist, durch die Transformation zu sanieren und ein neues, lebendiges Stadtquartier zu entwickeln. Wie bereits erwähnt, ist sich Swiss Life dieser Verantwortung bewusst und arbeitet dafür mit spezialisierten Unternehmen zusammen. Die entsprechenden Arbeiten sind Teil der gesamten Planung, die Swiss Life mit den Partnern vorantreibt.

Der Umgang mit Altlasten ist sehr detailliert geregelt. Mit der Bewilligungspflicht der künftigen Bauvorhaben wird die Einhaltung dieser Bestimmung sichergestellt: Belastete Standorte dürfen nur dann bebaut oder verändert werden, wenn sie dadurch nicht sanierungsbedürftig werden oder wenn gleichzeitig mit dem Bau eine Sanierung erfolgt. Dabei werden die Vorgaben auch in die laufende Planung zukünftiger Bauvorhaben einbezogen und mit Spezialisten und erfahrenen Unternehmen umgesetzt. Dazu gehören beispielsweise auch Untersuchungen und Probesanierungen, wie wir diese teilweise auch bereits in Angriff genommen haben.

Die einstige Wiege der Basler Chemie und der heutigen Pharmaindustrie ist aktuell ein grossteils brachliegendes, geschlossenes Industrieareal. Für die Region Basel bietet sich die einmalige Chance, hier einen neuen, lebendigen, lebenswerten und nachhaltigen Stadtteil zu entwickeln.

Ein Stadtteil entsteht dank vieler Menschen, Gruppen, Vereinen, Unternehmen und Interessengruppen. Das braucht Zeit. Gleichzeitig braucht es planerische, rechtliche und politische Grundlagen, damit die guten ersten Erfahrungen aus den Zwischen- und Erstnutzungen auf das ganze Areal übertragen werden können und sich die Industriebrache weiter mit Leben füllt.

Mit dem Gegenvorschlag zur Initiative «Basel baut Zukunft» ist die Entwicklung des Areals und die Schaffung von zusätzlichem, benötigtem Wohnraum einen wichtigen Schritt weiter. Swiss Life hat sich immer klar dazu bekannt, dass wir die Vorgabe von einem Drittel preisgünstigen Wohnraum auf dem Klybeck-Areal realistisch und zielführend finden.

Für eine erfolgreiche und nachhaltige Transformation von dieser Dimension sind Rechts- und Planungssicherheit zentrale Voraussetzungen. Nur auf dieser Basis können die erforderlichen weiteren Planungs- und Bewilligungsschritte gemeinsam mit allen Partnern an die Hand genommen werden. Swiss Life ist nach wie vor von diesem Projekt überzeugt und mit grossem Engagement am Planungsprozess beteiligt.»