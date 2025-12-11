Bahnhof Bern: Ausbau verzögert sich um zwei Jahre und wird teurer

Der Ausbau des Bahnhofs Bern verzögert sich um zwei Jahre und wird deutlich teurer als geplant.

Die Inbetriebnahme ist neu auf 2031 terminiert, die Mehrkosten betragen 200 bis 250 Millionen Franken, wie die SBB mitteilt.

Die SBB begründet die Verzögerung mit unerwarteten Bauhürden wie statischen Problemen, lückenhaften Plänen und Schadstofffunden.

Weil sich die Bauzeit verlängert, steigen auch die Kosten. Diese nehmen auch wegen «anspruchsvollen baulichen und geologischen Rahmenbedingungen» zu, wie die SBB weiter schreibt.

Legende: Statische Probleme, lückenhafte Pläne und Schadstofffunde bremsen den Ausbau des Berner Bahnhofs. KEYSTONE/Peter Schneider

Auch sei die Abhängigkeit zu Nachbarprojekten gross. So sind etwa zwei Einsprachen gegen den neuen Bahnhofszugang beim Hirschengraben hängig.

Zuletzt hatte die SBB geplant, den Bahnhof auf Ende 2029 zu eröffnen. Die budgetierten Gesamtkosten betrugen 2022 noch 1.2 Milliarden Franken.

Am Projekt Zukunft Bahnhof Bern (ZBB) beteiligt sind auch die Stadt Bern und der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS).

