Spoofing nennt man Täuschungsmethoden in Computernetzwerken. Der Begriff leitet sich her aus dem Englischen: «to spoof» für imitieren, manipulieren, verschleiern. Es ist eine betrügerische oder böswillige Praxis, bei der Kommunikation von unbekannter Herkunft gesendet wird. Für den Empfänger ist die Kommunikation als bekannte Quelle getarnt. Spoofing kommt häufig dort vor, wo die Kommunikationsmittel kein hohes Mass an Sicherheit bieten.