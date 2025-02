Mann dringt in Nashorngehege im Zoo Basel ein

Im Zoo von Basel ist ein Mann in ein Gehege eingedrungen und hat versucht, einen Nashornbullen anzugreifen.

Obwohl es zu einem Kontakt zwischen dem Mann und Nashornbulle Puri kam, wurden gemäss Zoo Basel weder Mann noch Tier dabei verletzt.

Die Basler Kantonspolizei bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Einsatz im Zoo

Es habe sich um einen Menschen «in einer schwierigen Lebenssituation» gehandelt, sagte der Sprecher. Mehr wollte er aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht sagen.

Offenbar hielt sich der Mann beim Eintreffen der Polizei bereits nicht mehr in dem Gehege auf. Der herbeigerufene Tierpfleger habe den Mann überzeugen können, zu ihm in den sicheren Bereich zu kommen, sagte die Zoo-Sprecherin weiter. Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag. Zum Motiv des Mannes machten die Zoo-Sprecherin und die Polizei keine Angaben.

Legende: Ein Panzernashorn im Zoo Basel. Keystone/ Torben Weber

Im Jahr 1990 endete ein «Ausflug» einer Besucherin ins Nashorngehege tödlich. Eine 29-jährige Frau war ins Freigehege der Nashörner gestiegen, um ein Junges zu streicheln. Eine Nashornmutter fühlte sich und ihr Junges bedroht und attackierte die Frau.