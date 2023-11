In einem indonesischen Nationalpark hat ein Sumatra-Nashorn das Licht der Welt erblickt.

Es ist die kleinste und haarigste der fünf noch existierenden Nashornarten.

Weltweit gibt es nur noch 80 Sumatra-Nashörner.

Das männliche Kalb sei das zweite Nashorn-Baby, das in diesem Jahr im Nationalpark Way Kambas im Osten der Insel Sumatra auf die Welt gekommen ist, so das örtliche Umweltministerium. Seit 2012 wurden demnach im Rahmen eines Schutzprogramms in dem Park fünf Rhinozerosse geboren.

Die Eltern des Mini-Nashorns sind die siebenjährige Delilah, die selbst in dem Park geboren wurde, und der Bulle Harapan, der 2007 im Zoo von Cincinnati in den USA auf die Welt kam. 2015 hat er in Way Kambas ein neues Zuhause gefunden.

Nur noch etwa 80 Exemplare

Nashörner dieser Gattung tragen zwei Hörner und verfügen über ein grosses Repertoire an Lautäusserungen, wie Quietschen, Summen und Schnauben.

Sumatra-Nashörner (Dicerorhinus sumatrensis) waren in Südostasien einst weit verbreitet. Die Jagd auf die Tiere und die Zerstörung ihrer Lebensräume haben den Bestand auf heute schätzungsweise 80 Exemplare schrumpfen lassen.