Die Initiative des Mieterinnen- und Mieterverbands will den Bund verpflichten, zusammen mit den Kantonen das Angebot an preisgünstigen Mietwohnungen zu fördern. Mindestens zehn Prozent der neuen Wohnungen müssten im Eigentum von Trägern des gemeinnützigen Wohnungsbaus sein. Deren Mieten sind in der Regel deutlich günstiger als Marktmieten. Die Quote soll unter anderem mit Vorkaufsrechten für Kantone und Gemeinden erreicht werden.

Die Mieterverbands-Initiative wird von SP und Grünen, Gewerkschaften, Wohnbaugenossenschaften Schweiz sowie Studierenden- und Rentnerorganisationen unterstützt. Bundesrat und Parlament lehnen das Volksbegehren ab.