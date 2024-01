Das Bundesamt für Energie (BFE) zeichnet mit dem Preis «Watt d'Or» innovative Schweizer Unternehmen aus, die Energietechnologien der Zukunft entwickeln und sich mit Innovationen auf den Markt wagen.

Neben der Cham Group AG haben gewonnen: In der Kategorie «Energieeffiziente Mobilität» die Clemap AG aus Zürich für ihre Ladetechnologie für Elektroautos.

In der Kategorie «Gebäude und Raum» die Sekundarschule Knonau-Maschwanden-Mettmenstetten im Kanton Zürich für ihre klimaneutrale Schulanlage.

Und in der Kategorie «Energietechnologien» ein Pilotprojekt der aargauischen Netzbetreiberin AEW Energie AG, welche zusammen mit der ETH Zürich einen Algorithmus entwickelt hat, um die Ausnützung des Stromnetzes zu optimieren.

Die Auszeichnung ist nicht dotiert. Es gibt keine Siegerränge. Alle ausgezeichneten Projekte, Personen oder Organisationen erhalten gleichwertig eine Urkunde und eine Trophäe.