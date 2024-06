Liebe, Hass, Stress: An diesem Vormittag dreht sich in der Oberstufenklasse im Schulhaus Stapfenacker in Bümpliz alles um Gefühle. «Wenn ich mit jemandem über meine Sorgen und Stress spreche, ist das eine Erleichterung in meinem Herz, weil die Person mir helfen kann», sagt die 14-jährige Schülerin Elsa. Über Gefühle reden, das will gelernt sein. Und ist Teil der Mobbingprävention.

«Mobbing gehen wir im Schulunterricht sehr unterschiedlich an», sagt Klassenlehrer Lars Schlepper. Die Schülerinnen und Schüler sollen Gefühle erkennen und benennen können, und so mögliches Mobbing gar nicht erst aufkommen lassen.

Legende: Das Thema Mobbing wird auf verschiedene Arten thematisiert. SRF/Thomas Pressmann

Das Thema Mobbing rückt in den Berner Schulen in den Fokus. Das Spezielle am Anti-Mobbing-Projekt ist, wie die Schulen das Thema verschieden angehen. Letzten Herbst gab es im Stapfenacker eine grosse Umfrage, wie sich Lehrerinnen und Schüler an der Schule fühlen.

Ausbildung und Notfallplan

Zusätzlich besuchen die Lehrpersonen Weiterbildungen. Ein neuer Leitfaden und Merkblätter wurden erarbeitet sowie eine Art Notfallplan erstellt. «Das Thema Mobbing ist komplex», sagt Schulleiterin Aline Bechler. «Deshalb ist es wichtig, dass Lehrpersonen sich nicht allein mit dem Thema auseinandersetzen müssen.»

Was ist Mobbing? Eine Definition Box aufklappen Box zuklappen Mobbing ist ein aggressives Verhalten, das systematisch gegen eine Person gerichtet ist. Die Aggressionen können körperlich oder verbal sein, schreibt der Kantonsärztliche Dienst des Kantons Bern auf seiner Internetseite und nimmt Bezug auf Forschungsarbeiten der Entwicklungspsychologin Françoise D. Alsaker. Opfer können ausgeschlossen, bedroht oder erpresst werden, oder ihnen werden persönliche Dinge gestohlen oder zerstört. Mobbing ist ein Gruppengeschehen. Nicht nur eine Person Es gibt Hauptakteurinnen und -akteure und Mitwirkende, wobei das Geschehen oft dynamisch ist. Mobbing kommt wiederholt und über längere Perioden vor. Dabei geht es nicht um Konflikte mit konkreten Inhalten, sondern um Machtdemonstrationen. Ziel ist die Verletzung des Opfers. Mobbing kann auch im virtuellen Raum stattfinden (Cyber-Mobbing). Erwachsene gefordert Das Gesundheitsamt und der Kantonsärztliche Dienst halten fest, dass es aus ihrer Sicht Schülerinnen und Schüler oft nicht schaffen, dem Mobbing ein Ende zu setzen. Sie seien auf die Unterstützung der Erwachsenen angewiesen.

Gewalt in den Schulen ist immer mal wieder Thema – gerade im Westen der Stadt Bern. Im vergangenen Winter machte beispielsweise der Stapfenacker Schlagzeilen, weil ein Knabe mit einer Axt auf dem Schulhausplatz auftauchte.

Es wurde auch über Rassismusthemen diskutiert. Das habe mit dem Projekt nichts zu tun und sei auch nicht der Auslöser dafür, sagt die Schulleiterin Aline Bechler. In solchen Quartieren mit einigen Familien mit niedrigem Sozialstatus sei die Schule jedoch besonders gefordert. «Die Schülerinnen müssen lernen, für sich einzustehen und ihre Gefühle benennen zu können.»

Legende: Das Projekt der Stadt Bern startet in der Schule Stapfenacker in Bümpliz. SRF/Thomas Pressmann

Die Schule Stapfenacker ist die erste in der Stadt Bern, welche sich so systematisch ums Thema kümmert. Das Projekt soll nun an allen 21 Schulstandorten in Bern eingeführt werden. «Bei Mobbing ist der Leidensdruck hoch – für die Betroffenen, aber zum Teil auch für die ganze Schule», sagt Richard Jakob, Co-Leiter des Gesundheitsdiensts der Stadt Bern.

Hilfsangebote Box aufklappen Box zuklappen Es gibt verschiedene Stellen, an die sich Menschen in Krisensituationen wenden können. Rund um die Uhr, vertraulich und kostenlos. Die Dargebotene Hand: Telefon: 143 oder www.143.ch

Für Kinder und Jugendliche: «Beratung + Hilfe 147»: Telefon: 147 oder www.147.ch

Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

Für Hinterbliebene: trauernetz.ch

Plattform für psychische Gesundheit: dureschnufe.ch

Mobbing könne in allen Schulen auftauchen. «Deshalb wollen wir, dass die Schulen besser gewappnet sind», so Jakob. Etwas, das auch die Jugendlichen fordern. Das Engagement der Berner Schulen geht zum Teil auf einen Vorstoss aus dem Jugendparlament zurück. «Prävention ist wichtig», sagt der Co-Leiter des Gesundheitsdiensts der Stadt Bern. «Schulen mit Präventionsmassnahmen haben erwiesenermassen weniger Mobbingprobleme als solche ohne Prävention.»

Schulsozialarbeiter Samuel Carbis arbeitet bei der Schule Stapfenacker. Er begrüsst das Engagement. Aber: «Es nimmt uns Fachpersonen nicht die Arbeit ab. Hinschauen ist und bleibt wichtig.»