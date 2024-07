Zug verteilt weitere Steuergeschenke

Worum geht es? Die Zuger Regierung will die Bevölkerung mit weiteren Steuermassnahmen entlasten, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Steuerfuss soll weiter sinken, die Abzüge für den Mittelstand sollen steigen, und auch Rentnerinnen und Rentner sollen mehr Geld abziehen können. Dies folgt auf eine Mitteilung von letzter Woche, dass der Kanton auch den grössten Teil der Spitalkosten übernehmen und so für tiefere Krankenkassenprämien sorgen will.

Was ist der Grund für die neuerliche Steuersenkung? Der Kanton Zug steht finanziell sehr gut da. In den letzten Jahren resultierten trotz tiefer Steuern wiederholt enorme Überschüsse – allein 2023 waren es 461 Millionen Franken. Auch in den kommenden drei bis vier Jahren rechnet die Finanzdirektion mit Überschüssen von mehreren hundert Millionen Franken. Deshalb brauche es die Massnahmen, so Finanzdirektor Heinz Tännler. «Regierung und Parlament ist es wichtig, dass wir nicht zu viel Geld auf Vorrat einnehmen», sagt Finanzdirektor Heinz Tännler. Die Zuger Staatskasse ist auch sonst gut gefüllt: Das Eigenkapital ist auf 2.35 Milliarden Franken angewachsen.