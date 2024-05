Mit einer Aktion mit dem Titel «305 Stimmen gegen den Hass» machen die drei LGBTQ-Dachverbände auf dem Berner Bundesplatz auf die «untragbare Situation» aufmerksam. 305 Telefone sollten gleichzeitig klingeln, stellvertretend für die bei der Helpline 2023 eingegangenen Meldungen.

Die Aktion bezeichnen die drei Organisationen in ihrer Mitteilung auch als «Weckruf». Die Politik müsse in diesem Bereich mehr tun. Es brauche breite Präventions- und Sensi­bili­sierungs­massnahmen in der Gesellschaft. Auch Ausbildungen bei Strafverfolgungsbehörden und Opferhilfestellen seien nötig.

Zudem fehle es an Geld für Beratungs- und Unterstützungsangebote zugunsten betroffener Personen. Fast alle Angebote der LGBTQ-Dachverbände hingen von Spenden ab und seien «prekär finanziert».