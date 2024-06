Der Bundesrat hat den Budget-Voranschlag für das Jahr 2025 verabschiedet.

Er rechnet mit einem Finanzierungsdefizit von 700 Millionen Franken.

Es drohen massive Finanzprobleme in Milliardenhöhe ab 2027

Wieder muss der Bundesrat auf die Ausserordentlichkeit zurückgreifen, um ein Budget zu präsentieren, das mit der Schuldenbremse konform ist. Im Januar 2024 hat der Bundesrat Massnahmen beschlossen, die den ordentlichen Haushalt 2025 um über zwei Milliarden Franken entlasten. Die höheren Schätzungen der Einnahmen bei der direkten Bundessteuer haben die Lage zusätzlich verbessert, trotzdem resultiert ein Defizit.

Sechstes Jahr in Folge mit ausserordentlichem Zahlungsbedarf Box aufklappen Box zuklappen Auch im Voranschlag 2025 muss der Bundesrat ausserordentlichen Zahlungsbedarf beantragen. Es ist dies bereits das sechste Jahr in Folge mit ausserordentlichen Aus-gaben, davon das vierte Mal für den Schutzstatus S. Zum Ausstieg aus der Ausserordentlichkeit für die Finanzierung des Schutzstatus S hat der Bundesrat einen Ausstiegspfad beschlossen. Die Ausgaben für die Schutzsuchenden aus der Ukraine werden 2025 auf insgesamt 1.25 Milliarden Franken geschätzt, davon sollen 550 Millionen ordentlich verbucht werden, 700 Millionen ausserordentlich.

Im Vergleich zum Vorjahresbudget wachsen die Einnahmen des Bundes wachsen um 3.2 Prozent und werden auf 85.7 Milliarden Franken geschätzt. Dem gegenüber sind Ausgaben von 86.4 Milliarden Franken vorgesehen.

Damit werden insbesondere die Erhöhung der Armeeausgaben auf ein Prozent des BIP bis 2035 und die Finanzierung der Klimapolitik, aber auch zahlreiche weitere Vorhaben vorangetrieben. Im Klimabereich sind neue Fördermassnahmen im Zusammenhang mit dem Klima- und Innovationsgesetz sowie dem CO2-Gesetz vorgesehen.

Die in der Sommersession 2024 jeweils von einem Erstrat beschlossenen mehrjährigen Mehrausgaben bei der Armee, Bildung, Umwelt und Kultur sind in dem nun vorgestellten Budget noch nicht einberechnet. Dies wurde so gemacht, weil es sich bei den Beschlüssen um die Obergrenze handelt und weil das Parlament in der Wintersession selbst Prioritäten setzen kann.

OECD-Mindeststeuer ab 2026

Die Aussichten für das Finanzplanjahr 2026 haben sich verbessert. Einerseits weil ein Teil der Migrationsausgaben nach wie vor ausserordentlich verbucht werden soll, andererseits aufgrund der besseren Einnahmenentwicklung. Zudem hat der Bundesrat entschieden, die Zusatzeinnahmen aus der OECD-Mindeststeuer für neue, allerdings bereits eingeplante Standortfördermassnahmen einzusetzen.