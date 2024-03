Süsstrunk ist Präsidentin des Schweizer Wissenschaftsrats (SWR). Sie ist Professorin an der Fakultät für Informatik und Kommunikationswissenschaften an der EPF Lausanne. Mit den Bereichen des international vernetzten Schweizer Bildungs-, Forschungs- und Innovationssystems ist sie bestens vertraut. Sie berät den Bundesrat in Sachen Wissenschaft und Forschung.