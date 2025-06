Per E-Mail teilen

In Zofingen wurde auf dem Heitereplatz beim Unwetter am Sonntag ein 15-jähriges Mädchen schwer verletzt.

Sie wurde von einer abgebrochenen Baumkrone getroffen und musste mit dem Helikopter ins Spital, wie die Polizei mitteilt.

Am Sonntag wurde bekannt, dass in Nidau im Berner Seeland ein Mann beim heftigen Gewitter schwer verletzt wurde; er wurde von einem Ast getroffen.

Zwischen 15:00 Uhr und 18:15 seien wegen des Unwetters am Jurasüdfuss und im Berner Seeland rund 150 Meldungen bei der Notrufzentrale eingegangen, hiess es im Communiqué der Berner Kantonspolizei weiter. Bei den meisten sei es um umgestürzte Bäume, Äste und andere Gegenstände gegangen, die Strassen blockiert hätten.

Weiter wurden demnach Dachziegel von Dächern geweht, vereinzelt gab es auch Meldungen zu losgerissenen, gekenterten und gesunkenen Booten.

Legende: Äste und umgeknickte Bäume liegen nach dem heftigen Gewitter auf der Place de la Gare in Biel. KEYSTONE/Stephane Hofmann

Beeinträchtigt war unter anderem der Busverkehr in Biel, da ein Baum auf eine Fahrleitung der Bieler Verkehrsbetriebe stürzte, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort feststellte. Auf ihrer Website meldeten die Verkehrsbetriebe, das Fahrleitungsnetz sei ausser Betrieb.

In Biels Nachbarort Nidau war zudem die Hauptstrasse gesperrt. Dort landeten Teile eines vom Wind abgerissenen Dachs auf einer Bus-Fahrleitung.

Besucher des Festi'neuch-Festivals evakuiert

Folgen hatte das Unwetter auch in Neuenburg: Dort musste das Gelände des Festivals Festi'neuch um 14:45 Uhr evakuiert werden. Die Organisatoren brachen das Festival in der Folge vorzeitig ab. Der Sonntag wäre der letzte Festivaltag gewesen.

Auf dem Festivalgelände sei niemand schwer verletzt worden, teilten sie Organisatoren am frühen Abend mit. «Wir sind schockiert und erschüttert, aber auch zufrieden, dass unsere Abläufe funktioniert haben. Alle Personen konnten rechtzeitig evakuiert werden. Wir haben ein Wetterphänomen von extremer Gewalt erlebt», sagte Festivaldirektor Antonin Rousseau.

Absperrungen, Stände und eine Kantine flogen wegen des Gewitters durch die Luft. Bäume knickten um und die Tonregie sowie die Struktur des Hauptzelts wurden beschädigt. Für Sonntag wurden am Festival rund 14'500 Personen erwartet, wobei die meisten von ihnen zum Zeitpunkt der Evakuierung noch nicht eingetroffen waren.

Sturmböen von 140 Kilometern pro Stunde

Es war das erste Mal in den 24 Ausgaben des Festi'neuch, dass das Gelände evakuiert werden musste. Die Mehrheit der Festivalbesucherinnen und -besucher flüchtete auf die Parkplätze, in die Unterführung der Neuenburger Standseilbahn oder in Schulräume.

Laut SRF Meteo wurden in Neuenburg Sturmböen von 140 km/h gemessen.

Auch andernorts richteten die Unwetter Schäden an: Bei einem Segelschiff auf dem Hallwilersee AG/LU sei ein Mast gebrochen, sagt die Polizei. Verletzt wurde niemand, aber das Schiff musste gerettet und abgeschleppt werden. In Schupfart AG schlug der Blitz im Wald ein und verursachte einen «Grossbrand», sagt die Polizei weiter.

Total waren alleine im Aargau 34 Feuerwehren im Einsatz.