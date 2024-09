In den Alpen tobt seit gestern Abend ein heftiger Schneesturm.

Mehrere Pässe sind gesperrt, darunter Furka-, Nufenen- und Grimselpass.

Wegen des Sturms sitzen Töfffahrerinnen und Sportwagenlenker auf Pässen fest.

Ein Schneestrum hat die Grimsel-Region zwischen Berner Oberland und dem Wallis fest im Griff. Betroffen sind rund ein Dutzend Gäste aus Grossbritannien des Hotels Grimsel Passhöhe.

Es ist eisig und bisig. Und der Schneesturm hört einfach nicht auf.

«Einige unserer Gäste haben Sportwagen mit Sommerreifen, andere Motorräder. Sie sitzen fest und können nicht weiterfahren», sagt Tamara Brog, Tochter der Gastgeberin des Hotels.

Legende: Unfreiwilliger Boxenstopp: Sportwagen mit Sommerreifen stecken auf dem Grimselpass fest. ZVG

Die Temperatur beträgt derzeit minus 5 Grad, es sind seit Donnerstagabend über 30 Zentimeter Schnee gefallen. Die Wetterlage sei aussergewöhnlich für Mitte September, selbst für diese Region. Zwar komme es immer wieder vor, dass die Passtrasse im Sommer gesperrt werde, doch ein Schneesturm dieser Heftigkeit sei ungewöhnlich.

Schneesturm auf dem Grimselpass

1 / 5 Legende: Motorräder wurden auf dem Grimselpass eingeschneit. ZVG 2 / 5 Legende: Auf dem Grimselpass tobt ein Schneesturm. ZVG 3 / 5 Legende: Die Terrasse des Hotels Grimsel Passhöhe ist eingeschneit. ZVG 4 / 5 Legende: Bei minus 5 Grad peitscht ein Schneesturm durch die Gegend. ZVG 5 / 5 Legende: Eine Eisschicht überzieht alles. ZVG

«Es ist sehr eisig und bisig. Eine Eisschicht hat sich auf den Strassen gebildet, und der Schneesturm hört einfach nicht auf», so Brog weiter.

Trotz der widrigen Bedingungen sei die Stimmung im Hotel gelassen. Die Gäste nähmen die Situation sportlich. «Die erste Frage war, ob wir einen Fernseher haben, aber wir haben den Gästen stattdessen Spiele gegeben. Bei uns lautet das Motto Entschleunigung», erklärt Brog. Die Gäste machten sich nun einen gemütlichen Tag. «Wir haben zum Glück ein Cheminéefeuer.»

Sie habe den Gästen als Jux vorgeschlagen, eine kleine Wanderung mit Schneeschuhen ums Haus zu machen: «Aber so wie es aussieht, bleiben sie lieber drinnen», so Brog.

Audio Schneesturm blockiert Töfffahrer auf Grimselpass 01:52 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 13.09.2024. Bild: ZVG abspielen. Laufzeit 1 Minute 52 Sekunden.

Sie hofft, dass sich die Wetterlage bald bessert und die Gäste am Samstag abreisen können. Laut SRF Meteo hält der Schneefall in der Grimsel-Region bis Samstagmittag an, danach gibt es eine Wetterbesserung. Am Sonntag ist Sonnenschein angesagt. Wann die Grimsel-Passstrasse wieder öffnet, ist noch unklar.