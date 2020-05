Der südafrikanische Mediziner Leslie London von der Universität Kapstadt kritisiert, in Südafrika seien Pestizide zugelassen, die andernorts verboten sind. Zudem hätten Anwender oft zu wenig Erfahrung und Ausbildung. Und die Behörden hätten zu wenig Mittel, um Verstösse zu ahnden und zu verfolgen. Der Gross-Produzent United Exports aus dem «Kassensturz»-Beitrag betont, man halte beim Pestizid-Einsatz das Gesetz in Südafrika und in den Exportländern ein.