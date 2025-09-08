Zweite Woche beendet: die wichtigsten Entscheide

Nationalrat will Versuchsbetrieb mit E-Collecting ermöglichen

Parlament ermöglicht Teilbezug von privaten Vorsorgegeldern

Parlament will Erhebung der Nationalität Krankenversicherter

Abkommen für nachhaltigeren Handel schafft erste Hürde

Parlament will Kurzarbeit von 18 auf 24 Monate verlängern

Nationalrat will kein Verbot von gekauften Unterschriften