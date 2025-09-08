 Zum Inhalt springen

Herbstsession 2025 Das waren die wichtigsten Entscheide der Woche

  • Zweite Woche beendet: die wichtigsten Entscheide
  • Nationalrat will Versuchsbetrieb mit E-Collecting ermöglichen
  • Parlament ermöglicht Teilbezug von privaten Vorsorgegeldern
  • Parlament will Erhebung der Nationalität Krankenversicherter
  • Abkommen für nachhaltigeren Handel schafft erste Hürde
  • Parlament will Kurzarbeit von 18 auf 24 Monate verlängern
  • Guten Morgen aus Bern!
  • Der Nationalrat hat Feierband – bis morgen!
  • Nationalrat will kein Verbot von gekauften Unterschriften
  • Nationalrat gegen Pelz-Initiative, aber für strengere Regeln

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 17.09.2025, 19:30 Uhr

