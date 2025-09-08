 Zum Inhalt springen

Herbstsession 2025 Parlament winkt 26 Vorlagen durch – der Ticker zum Nachlesen

Themen in diesem Liveticker

  • Herbstsession zu Ende – wir danken!
  • Schlussabstimmung endet mit 26 beschlossenen Vorlagen
  • Freiwilliger Armeedienst gegen Personalmangel
  • Das sind die Entscheide der dritten Sessionswoche
  • Nationalrat stellt sich gegen «Nachhaltigkeitsinitiative»
  • Räte wollen mehr Transparenz bei Lebensmittelpreisen
  • Ständerat will Bericht zu allgemeiner Treibhausabgabe
  • Megadebatte über Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz»
  • Ständerat will Abgabe auf den Transitverkehr
  • Ständerat will Wolfsabschüsse in Jagdbanngebieten ermöglichen

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 25.09.2025, 19:30 Uhr

