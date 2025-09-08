 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Herbstsession 2025 Kita-Initiative und Krieg in Gaza – es geht weiter im Bundeshaus

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Debatten wieder aufgenommen – die Themen des Tages
  • Ratsdebatten für heute beendet
  • Nationalrat will «Dreizehnten» über Mehrwertsteuer finanzieren
  • Detailberatung läuft – Rückweisungsanträge gescheitert
  • Nationalrat entscheidet über Finanzierung der 13. AHV-Rente
  • Ticketverkäufer erhalten keine Angaben über gewaltbereite Fans
  • Nationalrat gegen Verbot von Ausland-Adoptionen
  • Ständerat spricht halbe Milliarde für Bauten des Bundes
  • Parlament will längere Mindesthaft für lebenslänglich Verurteilte
  • Ständerat will mit verlängerter Kurzarbeit den US-Zöllen begegnen

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 10.09.2025, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)