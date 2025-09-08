Nationalrat gegen Verbot von Ausland-Adoptionen

Ständerat spricht halbe Milliarde für Bauten des Bundes

Parlament will längere Mindesthaft für lebenslänglich Verurteilte

Ständerat will mit verlängerter Kurzarbeit den US-Zöllen begegnen

Herzlich willkommen zurück – das steht am Mittwoch an

Tag 2 der Herbstsession geht zu Ende

Gegenwind für Postminister Rösti

UKW-Abschaltung soll verschoben werden

Ständerat gegen Anerkennung Palästinas durch die Schweiz