- Die Herbstsession der Eidgenössischen Räte fand vom 8. bis zum 26. September statt.
- Hier im Ticker können Sie die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat nachlesen.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Schlussabstimmung endet mit 26 beschlossenen Vorlagen
- Freiwilliger Armeedienst gegen Personalmangel
- Das sind die Entscheide der dritten Sessionswoche
- Nationalrat stellt sich gegen «Nachhaltigkeitsinitiative»
- Räte wollen mehr Transparenz bei Lebensmittelpreisen
- Ständerat will Bericht zu allgemeiner Treibhausabgabe
- Megadebatte über Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz»
- Ständerat will Abgabe auf den Transitverkehr
- Ständerat will Wolfsabschüsse in Jagdbanngebieten ermöglichen
- Räte wollen tiefere Hürden für Solaranlagen auf Industriedächern
Quellen: SRF, Agenturen