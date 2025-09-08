 Zum Inhalt springen

Herbstsession 2025 Räte bringen 26 Vorlagen unter Dach und Fach – Session beendet

Themen in diesem Liveticker

  • Schlussabstimmung endet mit 26 beschlossenen Vorlagen
  • Freiwilliger Armeedienst gegen Personalmangel
  • Das sind die Entscheide der dritten Sessionswoche
  • Nationalrat stellt sich gegen «Nachhaltigkeitsinitiative»
  • Räte wollen mehr Transparenz bei Lebensmittelpreisen
  • Ständerat will Bericht zu allgemeiner Treibhausabgabe
  • Megadebatte über Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz»
  • Ständerat will Abgabe auf den Transitverkehr
  • Ständerat will Wolfsabschüsse in Jagdbanngebieten ermöglichen
  • Räte wollen tiefere Hürden für Solaranlagen auf Industriedächern

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 24.09.2025, 19:30 Uhr

