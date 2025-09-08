Schlussabstimmung endet mit 26 beschlossenen Vorlagen

Freiwilliger Armeedienst gegen Personalmangel

Das sind die Entscheide der dritten Sessionswoche

Nationalrat stellt sich gegen «Nachhaltigkeitsinitiative»

Räte wollen mehr Transparenz bei Lebensmittelpreisen

Ständerat will Bericht zu allgemeiner Treibhausabgabe

Megadebatte über Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz»

Ständerat will Abgabe auf den Transitverkehr

Ständerat will Wolfsabschüsse in Jagdbanngebieten ermöglichen