Herbstsession 2025 Seilziehen um Asylpakt +++ soll UKW-Aus verschoben werden?

Themen in diesem Liveticker

  • Ständerat will eine Teilnahme am EU-Asyl-Solidaritätsmechanismus
  • Nationalrat will Beschwerden bei Wasserkraftprojekten zulassen
  • PFAS: Räte wollen Interessen der Landwirtschaft berücksichtigen
  • Gewaltfreie Erziehung wird auch im ZGB verankert
  • Guten Morgen aus Bern!
  • Erster Sessionstag in Bundesbern beendet
  • Ständerat will keine Sanktionen gegen israelische Siedler
  • Ständerat will neue Titel in der höheren Berufsbildung
  • Nationalrat lehnt Verzögerung bei Banken-Eigenmitteln ab
  • Nationalrat will keine fixe Lohnobergrenze bei Top-Bankern

SRF 3, 08.09.2025, 07:10 Uhr

