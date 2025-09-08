 Zum Inhalt springen

Herbstsession 2025 Wie soll 13. AHV finanziert werden? Nationalrat debattiert gleich

Themen in diesem Liveticker

  • Nationalrat gegen Verbot von Ausland-Adoptionen
  • Ständerat spricht halbe Milliarde für Bauten des Bundes
  • Parlament will längere Mindesthaft für lebenslänglich Verurteilte
  • Ständerat will mit verlängerter Kurzarbeit den US-Zöllen begegnen
  • Herzlich willkommen zurück – das steht am Mittwoch an
  • Tag 2 der Herbstsession geht zu Ende
  • Gegenwind für Postminister Rösti
  • UKW-Abschaltung soll verschoben werden
  • Ständerat gegen Anerkennung Palästinas durch die Schweiz
  • Ständerat will eine Teilnahme am EU-Asyl-Solidaritätsmechanismus

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 09.09.2025, 19:30 Uhr;liea

