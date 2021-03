Ein riesiger Fundus an Kulturgütern lagert in den Sammlungsdepots der Museen, für die Öffentlichkeit unzugänglich und oft unbekannt. Hier setzt ein überkantonales Kooperationsprojekt an, das sich das Potential der neuen digitalen Technologien zunutze macht.

Der Museumsverbund Baselland hat in den vergangenen Jahren zusammen mit zahlreichen Partnern im In- und Ausland das Kulturgüterportal , Link öffnet in einem neuen Fensterund Museumsnetzwerk Baselland entwickelt, das in dieser Form europaweit einzigartig ist.

Was im Baselbiet im Kleinen bestens funktioniert, wurde nun auf die Kantone Aargau, Bern und Solothurn ausgeweitet. Bereits haben weitere Kantone ihr Interesse bekundet. Langfristiges Ziel ist eine Deutschschweizer Kulturgüterplattform für Wissenschaft, Bildung und Öffentlichkeit.