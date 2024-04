Das sagt Helen Keller, Professorin für öffentliches Recht an der Uni Zürich und früher selber Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte: «Die Klimaseniorinnen erhalten vom EGMR wohl nicht zu hundert Prozent recht – aber in gewissen Teilen könnte ihnen der Gerichtshof durchaus recht geben. So hat etwa auch das oberste Gericht der Niederlande festgestellt, dass das Argument nicht gelte, als kleines Land könne man sowieso kaum etwas tun gegen den Klimawandel. Das niederländische Gericht sagte, jeder Staat müsse alles tun, um seine Bevölkerung zu schützen. Zu sagen, das sei bloss ein Tropfen auf den heissen Stein, gehe nicht. Falls der EGMR den Klimaseniorinnen also in gewissen Teilen recht gibt und die Klage nicht einfach abschmettert, werden die Frauen international eine grosse Wirkung haben. Und das, nachdem sie zu Beginn in der Schweiz belächelt wurden.»

Helen Keller machte diese Aussagen in der 3-Sat-Sendung «Nano» vom 4. April 2024.