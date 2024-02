Eigentlich kann jede und jeder First Responder werden. Die Voraussetzungen sind je nach Kanton verschieden. Die Mindestanforderung besteht aus einer Ausbildung in Erster Hilfe in einem BLS-AED-Kurs und aus einer zusätzlichen Weiterbildung als First Responder. Es gibt auch Kantone, die höhere Anforderungen an die First Responder haben.

Der Grundgedanke war, ein Netzwerk aufzubauen, das im Fall eines Herznotfalls schnell und effizient reagieren kann. Viele First Responder sind mit einem Defibrillator ausgerüstet. Heute werden First Responder auch bei anderen medizinischen Notfällen eingesetzt.

In einigen Kantonen müssen die First Responder Mitglied einer Feuerwehr sein. Die Alarmierung wird dort über den Feuerwehrnotruf ausgelöst. In anderen Kantonen arbeiten die Notrufzentralen mit einer speziellen App.