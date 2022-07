Mehrere Kantone haben ein absolutes Feuerverbot verhängt, in einigen Kantonen gilt auch ein Feuerwerksverbot.

Bräteln am Lagerfeuer? In diesen Kantonen ist das jetzt verboten

Hitze und Trockenheit machen der Schweiz zu schaffen. Wegen der teils hohen Waldbrandgefahr haben mehrere Kantone in den vergangenen Tagen ein absolutes Feuerverbot oder zumindest ein Feuerverbot im Wald verhängt.

Im Kanton Uri etwa ist das Entfachen von Feuer im Wald, das Abbrennen von Feuerwerk, das Steigenlassen von Heissluftballonen und das Wegwerfen von brennenden Zigaretten und Streichhölzern sind in Uri verboten. Seit Mittwoch gilt in Uri die Gefahrenstufe 4, die eine «grosse Gefahr» signalisiert.

Es bestehe wegen der aktuellen Trockenheit und der akuten Hitzewelle auf dem ganzen Kantonsgebiet die Gefahr von Wald- und Flurbränden, teilte die Sicherheitsdirektion mit. Im Wald und in der Nähe des Waldes dürfe daher kein Feuer entfacht werden. Auch fest eingerichtete Feuerstellen oder portable Holz- und Kohle-Grills dürfen demnach nicht benutzt werden.

Im Kanton Solothurn herrscht ein absolutes Feuerverbot im Wald, in Waldnähe, an Fluss- und Seeufern sowie ein grundsätzliches Feuerwerksverbot auf dem gesamten Kantonsgebiet infolge akuter Trockenheit. Das Feuerwerksverbot gilt auch am Nationalfeiertag vom 1. August. Die Waldbrandgefahr ist auf die Gefahrenstufe 4 (gross) angestiegen.

Der Kanton Wallis hatte am Dienstag sogar ein generelles Feuerverbot im Freien erlassen. Das Verbot gelte auch für Feuerwerkskörper, teilte der Vorsteher des Sicherheitsdepartements, Frédéric Favre, mit. Für offizielle Feierlichkeiten rund um den 1. August können Gemeinden laut Mitteilung gesicherte Zonen bezeichnen, die unter der Aufsicht der Feuerwehr stehen. Alle privaten Feuer und Feuerwerke seien auch in diesen Zonen verboten.

Wie im Wallis darf in den Kantonen Tessin und Graubünden im Freien überhaupt kein Feuer entfacht werden. In Graubünden gilt diese Regelung nicht für die Gebiete Engadin, Münstertal und Samnaun. Auch die Kantone Freiburg und Waadt haben ein absolutes Feuerverbot verhängt.

Der Kanton Aargau hat ebenfalls ein Feuerverbot in Waldgebieten verhängt. Gleiches gilt laut Bundesamt für Umwelt (Bafu) in den Kantonen Bern, den beiden Basel, Glarus, Zürich, Jura, Neuenburg, Schaffhausen und Thurgau.