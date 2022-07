Hitze und Trockenheit machen der Schweiz zu schaffen. Wegen der teils hohen Waldbrandgefahr haben mehrere Kantone in den vergangenen Tagen ein absolutes Feuerverbot oder zumindest ein Feuerverbot im Wald verhängt. Auch das Abbrennen vom Feuerwerk ist vielerorts eingeschränkt oder ganz verboten. Einen aktuellen Überblick über die Feuerwerksverbote gibt die unten stehende Karte.

Ein Sprung ins kühle Nass ist am 1. August folglich das angebrachtere Programm als ein Feuerwerk oder Höhenfeuer.

In vielen Kantonen dürfte das Feuerwerksverbot bis zum Nationalfeiertag am 1. August bleiben. Denn Regen bleibt in den nächsten Tagen Mangelware. Viele Flüsse und Seen führen derzeit wenig Wasser und die vielerorts ausbleibenden Niederschläge machen sich gemäss SRF-Meteorologe Felix Blumer deutlich sichtbar. «Ein Sprung ins kühle Nass ist am 1. August folglich das angebrachtere Programm als ein Feuerwerk oder Höhenfeuer», sagt der promovierte Naturwissenschaftler.

Im Kanton St. Gallen ist es ab Mittwoch verboten, Feuerwerk in Wäldern oder in Waldesnähe anzuzünden. Des Weiteren gilt: an offiziellen Feuerstellen kein Feuer machen, keine Raucherwaren wegwerfen und keine Himmelslaternen (fliegende Lampions) steigen lassen.

Der Kanton Jura verbietet das Abbrennen von Feuerwerk generell. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 1. August dürfen die Gemeinden jedoch auf eigene Verantwortung Feuerwerk in gesicherten Zonen ablassen. Das Verbot gilt zusätzlich zum absoluten Feuerverbot in Wäldern und Waldnähe.

Im Kanton Zürich ist das Abbrennen von Feuerwerk grundsätzlich weiterhin erlaubt, nur nicht im Wald oder in Waldnähe. Allerdings haben die Gemeinden das letzte Wort. Im Kanton Uri ist Feuerwerk sowie das Entfachen von Feuer im Wald, das Steigenlassen von Heissluftballonen und das Wegwerfen von brennenden Zigaretten und Streichhölzern untersagt. Seit letztem Mittwoch gilt in Uri die Waldbrand-Gefahrenstufe 4, die eine «grosse Gefahr» signalisiert. Fest eingerichtete Feuerstellen oder portable Holz- und Kohle-Grills dürfen demnach ebenfalls nicht benutzt werden.

Im Kanton Solothurn herrscht ein absolutes Feuerverbot im Wald, in Waldnähe, an Fluss- und Seeufern sowie ein grundsätzliches Feuerwerksverbot auf dem gesamten Kantonsgebiet infolge akuter Trockenheit. Das Feuerwerksverbot gilt auch am Nationalfeiertag vom 1. August. Die Waldbrandgefahr ist auf die Gefahrenstufe 4 (gross) angestiegen.

Der Kanton Wallis hat ein generelles Feuerverbot im Freien erlassen. Das Verbot gelte auch für Feuerwerkskörper, teilte der Vorsteher des Sicherheitsdepartements, Frédéric Favre, mit. Für offizielle Feierlichkeiten rund um den 1. August können Gemeinden laut Mitteilung gesicherte Zonen bezeichnen, die unter der Aufsicht der Feuerwehr stehen. Alle privaten Feuer und Feuerwerke seien auch in diesen Zonen verboten.

Wie im Wallis darf in den Kantonen Tessin und Graubünden im Freien überhaupt kein Feuer entfacht werden. In Graubünden gilt diese Regelung nicht für die Gebiete Engadin, Münstertal und Samnaun. Auch die Kantone Freiburg und Waadt haben ein absolutes Feuerverbot verhängt.

Der Kanton Aargau hat ebenfalls ein Feuerverbot in Waldgebieten verhängt, zudem gilt seit Mittwoch ein Feuerwerksverbot im ganzen Kanton. Ein Feuerverbot im Wald gilt laut Bundesamt für Umwelt (Bafu) auch in den Kantonen Bern, den beiden Basel, Glarus, Zürich, Jura, Neuenburg, Schaffhausen und Thurgau.

Der Kanton Luzern hat in Absprache mit den Zentralschweizer Kantonen (Luzern, Obwalden, Nidwalden, Schwyz und Zug) und dem Feuerwehrinspektorat entschieden, die erhebliche Waldbrandgefahr (Stufe 3) beizubehalten. Mit der Beibehaltung der Waldbrandgefahr «erheblich» sei es erlaubt, ausserhalb des Waldes mit der nötigen Vorsicht Feuerwerkskörper abzufeuern, heisst es in einer Medienmitteilung.

02:13 Video Aus dem Archiv: Feuerverbot und Waldbrandgefahren in der Schweiz Aus Tagesschau vom 25.07.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 13 Sekunden.