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Hitzewelle im Ticker Aare in Bern ist so warm wie noch nie

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Themen in diesem Newsticker

  • In Bern ist die Aare so warm wie nie zuvor
  • Absolutes Feuerwerksverbot im Kanton Thurgau
  • Kanton Wallis verschärft den Schutz für Arbeitende bei Hitze
  • St. Gallen verschärft Massnahmen gegen Trockenheit
  • Waldbrand bei Fontainebleau: Zwei Personen wurden festgenommen
  • Wo stehen wir im Vergleich zu 2003 bei den Hitzetagen?
  • Ende der Hitzewelle in Sicht
  • Glace für Tiere im Zoo Zürich
  • Basel-Land verbietet Wasserentnahme aus dem Birsig
  • Kanton Freiburg ruft zu Vorsicht beim Baden auf

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 13.7.2026, 19:30 Uhr

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