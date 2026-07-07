In Bern ist die Aare so warm wie nie zuvor

Absolutes Feuerwerksverbot im Kanton Thurgau

Kanton Wallis verschärft den Schutz für Arbeitende bei Hitze

St. Gallen verschärft Massnahmen gegen Trockenheit

Waldbrand bei Fontainebleau: Zwei Personen wurden festgenommen

Wo stehen wir im Vergleich zu 2003 bei den Hitzetagen?

Ende der Hitzewelle in Sicht

Glace für Tiere im Zoo Zürich

Basel-Land verbietet Wasserentnahme aus dem Birsig