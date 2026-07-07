- In Bern hat die Aare am Nachmittag einen neuen Temperatur-Höchstwert erreicht.
- Der Kanton Freiburg warnt Badegäste aufgrund der tiefen Wasserstände vor schlechterer Wasserqualität in Seen und Flüssen. Wie warm die Schweizer Seen aktuell sind, lesen Sie hier.
- Der Wald von Fontainebleau, südlich der französischen Hauptstadt Paris, brennt auf 2000 Hektar. Das Innenministerium geht von Brandstiftung aus. Frankreich erlebt derzeit seine dritte Hitzewelle in diesem Jahr.
- Die Hitze in der Schweiz geht bis Freitag weiter, die Abkühlung kommt am Wochenende.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
- In Bern ist die Aare so warm wie nie zuvor
- Absolutes Feuerwerksverbot im Kanton Thurgau
- Kanton Wallis verschärft den Schutz für Arbeitende bei Hitze
- St. Gallen verschärft Massnahmen gegen Trockenheit
- Waldbrand bei Fontainebleau: Zwei Personen wurden festgenommen
- Wo stehen wir im Vergleich zu 2003 bei den Hitzetagen?
- Ende der Hitzewelle in Sicht
- Glace für Tiere im Zoo Zürich
- Basel-Land verbietet Wasserentnahme aus dem Birsig
- Kanton Freiburg ruft zu Vorsicht beim Baden auf
Quellen: Agenturen, SRF