Frankreich: Waldbrand bei Fontainebleau nahe Paris

Hitze ist schlecht für Fruchtbarkeit von Tieren

Auch am Sonntag etliche neue Tages-Temperaturrekorde

Schatten ab Gabelstapler in Solothurn

Waldbrand in Spanien breitet sich nicht weiter aus

Tierheime schützen Tiere vor der Hitze

Bauernverband: Vieh produziert bei Hitze weniger Milch

37 Départements in Frankreich auf roter Hitzewarnstufe

Waldbrand in Piemont vernichtet bis zu 900 Hektar