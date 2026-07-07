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Hitzewelle im Ticker Frankreich: Wald von Fontainebleau steht in Flammen

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Themen in diesem Newsticker

  • Frankreich: Waldbrand bei Fontainebleau nahe Paris
  • Hitze ist schlecht für Fruchtbarkeit von Tieren
  • Auch am Sonntag etliche neue Tages-Temperaturrekorde
  • Schatten ab Gabelstapler in Solothurn
  • Waldbrand in Spanien breitet sich nicht weiter aus
  • Tierheime schützen Tiere vor der Hitze
  • Bauernverband: Vieh produziert bei Hitze weniger Milch
  • 37 Départements in Frankreich auf roter Hitzewarnstufe
  • Waldbrand in Piemont vernichtet bis zu 900 Hektar
  • Mindestens zwölf Tote beim Waldbrand in Südspanien

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 10.7.2026, 19:30 Uhr

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