- Der berühmte Wald von Fontainebleau, südlich der französischen Hauptstadt Paris, brennt. Frankreich erlebt derzeit seine dritte Hitzewelle in diesem Jahr.
- Der Bund weitet die Hitzewarnung bis mindestens Donnerstag aus. Sie gilt ab Montag für weite Teile der nördlichen Schweiz sowie für das Tessin und das Wallis.
- Die Hitzewelle hat auch Spanien fest im Griff: In Andalusien fordert ein Waldbrand mehrere Tote.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
- Frankreich: Waldbrand bei Fontainebleau nahe Paris
- Hitze ist schlecht für Fruchtbarkeit von Tieren
- Auch am Sonntag etliche neue Tages-Temperaturrekorde
- Schatten ab Gabelstapler in Solothurn
- Waldbrand in Spanien breitet sich nicht weiter aus
- Tierheime schützen Tiere vor der Hitze
- Bauernverband: Vieh produziert bei Hitze weniger Milch
- 37 Départements in Frankreich auf roter Hitzewarnstufe
- Waldbrand in Piemont vernichtet bis zu 900 Hektar
- Mindestens zwölf Tote beim Waldbrand in Südspanien
Quellen: Agenturen, SRF