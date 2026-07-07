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Hitzewelle im Ticker Heftige Gewitter ziehen über die Schweiz

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Themen in diesem Newsticker

  • Teils heftige Gewitter für Nachmittag erwartet
  • Hitze erhöht Gefahr von Astabbrüchen in Bern
  • Frankreich: 16'500 Klimaanlagen werden an Spitäler geliefert
  • Höchste gemessene Temperatur: Aare bei fast 25 Grad
  • Landwirtschaftsverband Turin fordert Notstand wegen Dürre
  • Bündner Bauern befürchten wegen Trockenheit Ernteausfälle
  • In Bern ist die Aare so warm wie nie zuvor
  • Absolutes Feuerwerksverbot im Kanton Thurgau
  • Kanton Wallis verschärft den Schutz für Arbeitende bei Hitze
  • St. Gallen verschärft Massnahmen gegen Trockenheit

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 14.7.2026, 12:45 Uhr

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