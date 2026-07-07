- Heute Nachmittag und Abend ziehen verbreitet Schauer und Gewitter über die Schweiz. Lokal können diese kräftig ausfallen und Hagel, Sturmböen und viel Regen bringen.
- In Bern hat die Aare am Nachmittag einen neuen Temperatur-Höchstwert erreicht.
- Der Kanton Freiburg warnt Badegäste aufgrund der tiefen Wasserstände vor schlechterer Wasserqualität in Seen und Flüssen. Wie warm die Schweizer Seen aktuell sind, lesen Sie hier.
- Die Hitze in der Schweiz geht bis Freitag weiter, die Abkühlung kommt am Wochenende.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
- Teils heftige Gewitter für Nachmittag erwartet
- Hitze erhöht Gefahr von Astabbrüchen in Bern
- Frankreich: 16'500 Klimaanlagen werden an Spitäler geliefert
- Höchste gemessene Temperatur: Aare bei fast 25 Grad
- Landwirtschaftsverband Turin fordert Notstand wegen Dürre
- Bündner Bauern befürchten wegen Trockenheit Ernteausfälle
- In Bern ist die Aare so warm wie nie zuvor
- Absolutes Feuerwerksverbot im Kanton Thurgau
- Kanton Wallis verschärft den Schutz für Arbeitende bei Hitze
- St. Gallen verschärft Massnahmen gegen Trockenheit
Quellen: Agenturen, SRF