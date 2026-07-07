Igel leiden unter der Hitze

Mehr als 5000 Hitzetote in Deutschland seit Mitte Juni

Schwyz verhängt absolutes Feuerverbot im Wald und an Waldrändern

Frankreich: Lieferdienste unterbrechen wegen Hitze ihren Betrieb

Juni war in Westeuropa so heiss wie noch nie

Kanton Bern warnt vor neuer Hitzewelle

Solothurn schränkt Wasserentnahme aus Gewässern ein

Viel Sonnenschein und Temperaturen bis 35 Grad

Thurgau: Feuerverbot im Wald