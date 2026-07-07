- Bis Ende Woche werden in verschiedenen Regionen der Schweiz Temperaturen über 30 Grad erwartet.
- Der Bund hat für die Westschweiz und das Wallis eine Hitzewarnung der zweithöchsten Gefahrenstufe 3 ausgegeben. Ab Freitagmittag gilt die Warnung auch für die Nordwestschweiz zwischen Basel, Solothurn, Zürich und Schaffhausen.
- Zahlen des Bundes zeigen, dass es in der ersten Hitzewelle eine Übersterblichkeit bei über 64-Jährigen gegeben hat. Es sind rund 200 Personen mehr gestorben, als statistisch zu erwarten gewesen wäre.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
- Igel leiden unter der Hitze
- Mehr als 5000 Hitzetote in Deutschland seit Mitte Juni
- Schwyz verhängt absolutes Feuerverbot im Wald und an Waldrändern
- Frankreich: Lieferdienste unterbrechen wegen Hitze ihren Betrieb
- Juni war in Westeuropa so heiss wie noch nie
- Kanton Bern warnt vor neuer Hitzewelle
- Solothurn schränkt Wasserentnahme aus Gewässern ein
- Viel Sonnenschein und Temperaturen bis 35 Grad
- Thurgau: Feuerverbot im Wald
- Bauern setzen auf Ventilatoren, Nachtweiden und Spezialfutter
Quellen: Agenturen, SRF