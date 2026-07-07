- Der Kanton Freiburg warnt Badegäste aufgrund der tiefen Wasserstände vor schlechterer Wasserqualität in Seen und Flüssen. Wie warm die Schweizer Seen aktuell sind, lesen Sie hier.
- Der berühmte Wald von Fontainebleau, südlich der französischen Hauptstadt Paris, brennt. Frankreich erlebt derzeit seine dritte Hitzewelle in diesem Jahr.
- Der Bund weitet die Hitzewarnung bis mindestens Donnerstag aus. Sie gilt ab Montag für weite Teile der nördlichen Schweiz sowie für das Tessin und das Wallis.
- Die Hitzewelle hat auch Spanien fest im Griff: In Andalusien fordert ein Waldbrand mehrere Tote.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
- Ende der Hitzewelle in Sicht
- Glace für Tiere im Zoo Zürich
- Basel-Land verbietet Wasserentnahme aus dem Birsig
- Kanton Freiburg ruft zu Vorsicht beim Baden auf
- Waldbrand von Fontainebleau – Verdacht auf Brandstiftung
- Solothurn erlässt Bade- und Fischereiverbot in Fliessgewässern
- Trockenheit verschärft die Wasserknappheit in Norditalien
- Frankreich: Waldbrand bei Fontainebleau nahe Paris
- Hitze ist schlecht für Fruchtbarkeit von Tieren
- Auch am Sonntag etliche neue Tages-Temperaturrekorde
Quellen: Agenturen, SRF