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Hitzewelle im Ticker Kanton Freiburg warnt Badegäste vor sinkender Wasserqualität

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Themen in diesem Newsticker

  • Ende der Hitzewelle in Sicht
  • Glace für Tiere im Zoo Zürich
  • Basel-Land verbietet Wasserentnahme aus dem Birsig
  • Kanton Freiburg ruft zu Vorsicht beim Baden auf
  • Waldbrand von Fontainebleau – Verdacht auf Brandstiftung
  • Solothurn erlässt Bade- und Fischereiverbot in Fliessgewässern
  • Trockenheit verschärft die Wasserknappheit in Norditalien
  • Frankreich: Waldbrand bei Fontainebleau nahe Paris
  • Hitze ist schlecht für Fruchtbarkeit von Tieren
  • Auch am Sonntag etliche neue Tages-Temperaturrekorde

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 10.7.2026, 19:30 Uhr

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