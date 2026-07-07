- Seit Dienstag werden in verschiedenen Regionen der Schweiz erneut während mehrerer Tage Temperaturen über 30 Grad erwartet.
- Der Bund hat für die Westschweiz und das Wallis eine Hitzewarnung der zweithöchsten Gefahrenstufe 3 ausgegeben. Ab Freitagmittag gilt die Warnung auch für die Nordwestschweiz zwischen Basel, Solothurn, Zürich und Schaffhausen.
- Zahlen des Bundes zeigen, dass es in der ersten Hitzewelle eine Übersterblichkeit bei über 64-Jährigen gegeben hat. Es sind rund 200 Personen mehr gestorben, als statistisch zu erwarten gewesen wäre.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
- Kanton Bern warnt vor neuer Hitzewelle
- Solothurn schränkt Wasserentnahme aus Gewässern ein
- Viel Sonnenschein und Temperaturen bis 35 Grad
- Thurgau: Feuerverbot im Wald
- Bauern setzen auf Ventilatoren, Nachtweiden und Spezialfutter
- Übersterblichkeit während Hitzewelle Ende Juni
- 67 von 96 Departements in Frankreich erwarten Hitzewelle
- Waldbrände in Südfrankreich: Lage verbessert sich langsam
- WHO warnt vor tödlicher Hitze in Europa
- Experten plädieren für Alternativen zu Klimageräten
Quellen: Agenturen, SRF