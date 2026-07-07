- Seit Dienstag werden in verschiedenen Regionen der Schweiz erneut während mehrerer Tage Temperaturen über 30 Grad erwartet.
- Zahlen des Bundes zeigen, dass in der ersten Hitzewelle rund 200 Menschen mehr gestorben sind, als normalerweise zu erwarten gewesen wäre.
- Laut Bund gilt bis mindestens am 13. Juli die zweithöchste Hitze-Gefahrenstufe 3 in der Westschweiz; fürs Mittelland besteht eine Vorwarnung.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
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Quellen: Agenturen, SRF