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Hitzewelle im Ticker Thurgau: Feuerverbot im Wald +++ Lokal bis 35 Grad

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Themen in diesem Newsticker

  • Kanton Solothurn ergreift Massnahme wegen Trockenheit
  • Viel Sonnenschein und Temperaturen bis 35 Grad
  • Thurgau: Feuerverbot im Wald
  • Bauern setzen auf Ventilatoren, Nachtweiden und Spezialfutter
  • Übersterblichkeit während Hitzewelle Ende Juni
  • 67 von 96 Departements in Frankreich erwarten Hitzewelle
  • Waldbrände in Südfrankreich: Lage verbessert sich langsam
  • WHO warnt vor tödlicher Hitze in Europa
  • Experten plädieren für Alternativen zu Klimageräten
  • Mit diesen Tipps behalten Sie einen kühlen Kopf

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 7.7.2026, 19:30 Uhr

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