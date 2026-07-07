- Die Produktion des Parmesan-Käses, Parmigiano Reggiano, leidet unter der Hitze. Die Kühe geben zehn Prozent weniger Milch.
- Der berühmte Wald von Fontainebleau, südlich der französischen Hauptstadt Paris, brennt. Frankreich erlebt derzeit seine dritte Hitzewelle in diesem Jahr.
- Der Bund weitet die Hitzewarnung bis mindestens Donnerstag aus. Sie gilt ab Montag für weite Teile der nördlichen Schweiz sowie für das Tessin und das Wallis.
- Die Hitzewelle hat auch Spanien fest im Griff: In Andalusien fordert ein Waldbrand mehrere Tote.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
- Kanton Freiburg ruft zu Vorsicht beim Baden auf
- Waldbrand von Fontainebleau – Verdacht auf Brandstiftung
- Solothurn erlässt Bade- und Fischverbot in Fliessgewässern
- Trockenheit verschärft die Wasserknappheit in Norditalien
- Frankreich: Waldbrand bei Fontainebleau nahe Paris
- Hitze ist schlecht für Fruchtbarkeit von Tieren
- Auch am Sonntag etliche neue Tages-Temperaturrekorde
- Schatten ab Gabelstapler in Solothurn
- Waldbrand in Spanien breitet sich nicht weiter aus
- Tierheime schützen Tiere vor der Hitze
Quellen: Agenturen, SRF