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Hitzewelle im Ticker Trockenheit in Norditalien – Parmesan-Produktion leidet

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Themen in diesem Newsticker

  • Kanton Freiburg ruft zu Vorsicht beim Baden auf
  • Waldbrand von Fontainebleau – Verdacht auf Brandstiftung
  • Solothurn erlässt Bade- und Fischverbot in Fliessgewässern
  • Trockenheit verschärft die Wasserknappheit in Norditalien
  • Frankreich: Waldbrand bei Fontainebleau nahe Paris
  • Hitze ist schlecht für Fruchtbarkeit von Tieren
  • Auch am Sonntag etliche neue Tages-Temperaturrekorde
  • Schatten ab Gabelstapler in Solothurn
  • Waldbrand in Spanien breitet sich nicht weiter aus
  • Tierheime schützen Tiere vor der Hitze

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 10.7.2026, 19:30 Uhr

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