Kanton Freiburg ruft zu Vorsicht beim Baden auf

Waldbrand von Fontainebleau – Verdacht auf Brandstiftung

Solothurn erlässt Bade- und Fischverbot in Fliessgewässern

Trockenheit verschärft die Wasserknappheit in Norditalien

Frankreich: Waldbrand bei Fontainebleau nahe Paris

Hitze ist schlecht für Fruchtbarkeit von Tieren

Auch am Sonntag etliche neue Tages-Temperaturrekorde

Schatten ab Gabelstapler in Solothurn

Waldbrand in Spanien breitet sich nicht weiter aus