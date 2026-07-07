 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Hitzewelle im Ticker Waldbrand fordert Tote in Spanien

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Waldbrand in Andalusien fordert mehrere Tote
  • Igel leiden unter der Hitze
  • Mehr als 5000 Hitzetote in Deutschland seit Mitte Juni
  • Mehrere Kantone verhängen Feuerverbote in Wäldern und Waldrändern
  • Frankreich: Lieferdienste unterbrechen wegen Hitze ihren Betrieb
  • Juni war in Westeuropa so heiss wie noch nie
  • Kanton Bern warnt vor neuer Hitzewelle
  • Solothurn schränkt Wasserentnahme aus Gewässern ein
  • Viel Sonnenschein und Temperaturen bis 35 Grad
  • Thurgau: Feuerverbot im Wald

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 7.7.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)